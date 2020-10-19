ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? ABD teşvik paketi onaylanırsa ne olur, altını nasıl etkiler?

Piyasalar koronavirüs salgını ve aşı çalkantıları ile dalgalanmalar yaşarken, gözler 3 Kasım ABD başkanlık seçimine çevrildi. ABD teşvik paketiyle ekonomik aktivite ve piyasaların konumunu koruyup korumayacağı merak edilirken, teşvik paketinin başkanlık seçimi öncesi mi, sonrası mı açıklanacağı sorgulanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, mali teşvik paketi için yürütülen müzakerelerde son tarihin Salı günü olduğunu söyledi. Peki, ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? ABD teşvik paketi altını nasıl etkiler?

Salgının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz yansımaları hükümet ve merkez bankaları desteğiyle azaltılmaya çalışılıyor. Piyasalardaki yoğun gündem dalgalı seyir yaşanmasına neden olurken, olumlu hava korunmaya çalışılıyor. Buna bağlı olarak gözler teşvik paketine kilitlendi. ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak?

Trump hükümeti ile Demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun zamandır devam eden görüşmeler sürüyor. Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi. Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında, Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 demokrat üye de yer aldı. Söz konusu teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

ABD TEŞVİK PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce mali teşvik paketi konusunda Beyaz Saray ile anlaşmaya varmada ilerleme sağlamak için son günü Salı olarak belirlerken, ABD Başkanı Donald Trump, masadaki tekliflerinin miktarını artırma önerisini yineledi.

Pelosi seçimler öncesi anlaşmanın mümkün olabileceğini söylerken, ekibi, Cumartesi günü ilerleme sağlanması için verilen 48 saatlik sürenin ardından karışık sinyaller yolladı. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, daha sonra yaptığı açıklamada, son tarihin Pazartesi değil, Salı günü sonu olduğunu söyledi. Pelosi, ABD'nin "This Week" programına yaptığı açıklamada, itilaflı konunun teşvik yasa tasarısında çözülmeden kalan "bazı kalemlerin tasarlanmasındaki" ifade tarzı olduğunu söyledi.

ABD’de bir süredir gündemde olan ve tutarı 1.8 trilyon dolar veya biraz üzerinde olması beklenen teşvik paketine ilişkin tartışmalar sürüyor. Tartışmaların odağında yine Trump var. Hastaneden taburcu olduktan sonra teşvik paketini seçim sonrasına erteledim demişti. Son olarak da “Teşvik paketi önerisini 1.8 trilyon doların üstüne çıkarabiliriz. Teşvik paketine seçimden önce ulaşma şansımız var” dedi. Bu açıklama piyasalardaki gerginliği azalttı ve borsalara yeniden alım getirdi. Salgın hastalıkta artan vaka sayıları ve kapanma tedbirlerinin gelmesi piyasalarda ikinci dalga ve yeniden kapanma olasılığını artırınca piyasalar gerilmişti.

ABD TEŞVİK PAKETİ ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Kongresi'nde üzerinde çalışılan teşvik paketinde somut adım atılması durumunda bunun da altın fiyatları açısından itici bir güç olacağını düşünüyoruz.