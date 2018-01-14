ABD'nin terör ordusunu böyle servis ettiler

Bunun tamamen yeni bir istihdam veya eğitim süreci olmayacağını anlatan Dillon, 30 bin kişilik ordunun 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini vurguladı. Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını belirten Dillon, PYD/PKK’nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadele etmeye devam ettiğini savundu.

Yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Suriye’deki müttefikleriyle birlikte yeni bir sınır güvenlik gücü oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni birlikte, 30 bin kişi olması hedefleniyor. 30 bin kişilik birliğin yarısı, Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) karşılanacak. SDG, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile işbirliği yapmasına Türkiye'nin tepki göstermesiyle oluşturulmuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyonun YPG açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, PYD/PKK'lı teröristlerin Rakka'da ABD askerleri ile birlikte yer aldığı, YPG paçavralar ve kollarında Öcalan kokartı taşıdığı fotoğrafları dünya basınına servis etmesi dikkat çekti.