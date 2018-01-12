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ABD Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'ın sözlerine tepki

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 23:04 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 23:04

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesinin, "çok talihsiz ve faydasız" olduğunu söyledi. Trump'ın "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözleri üzerine bugün ABD'nin Panama Büyükelçisi de tepki göstererek istifa etmişti.


Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Ryan, Wisconsin-Milwaukee  Üniversitesinde katıldığı bir forumda, Trump'ın göçmenler için sarf ettiği  "iğrenç ülkelerden geliyorlar" sözü için "çok talihsiz ve faydasız" yorumunu  yaparak İrlandalı atalarının da geçmişte ABD'de "hor görüldüğünü" vurguladı.

Ryan, göçü "büyük bir hikaye" sözleriyle nitelendirdi ve memleketi  Janesville'de yaşayan Haitililerin "harika vatandaşlar" olduğunu söyledi.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı  Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "iğrenç  ülkelerden geliyorlar." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.
 
Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü  Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda  Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim.  Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.

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