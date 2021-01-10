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ABD, Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırıyor

AA |  10 Ocak 2021 Pazar - 1:35 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 1:35

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.


Pompeo, Donald Trump yönetiminin görevi devretmesine günler kala  ABD-Tayvan ilişkilerine dair yeni bir adım attı.
 
Tayvan'ın dinamik ve müttefik bir ülke olduğunu ancak bugüne kadar  ABD-Çin ilişkilerini dengeleyebilmek amacıyla kendi kendilerine bazı  sınırlandırmalar getirdiklerini belirten Pompeo, "Bugün kendi kendimize  getirdiğimiz tüm kısıtlamaları kaldırıyorum." ifadesini kullandı.
 
Pompeo, ABD'nin dünyanın birçok yerinde "resmi olmayan" müttefiklerle  ilişkilerini sürdürdüğünü ve Tayvan'ın artık bir istisna sayılmayacağını  sözlerine ekledi.
 
Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly  Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuş, Çin ise bu tür  bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.
 
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası  toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya  ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası  kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
 
  

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