30 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2600 0.26
USD 6,9930 0.27 ALTIN 438,000 -1.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD tarihinde bir ilk! Milyonlarca kişi yeterli gıdaya erişemedi

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 19:20 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 19:20

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları artarken 30 milyona yakın kişi 16-21 Temmuz tarihlerinde yeterli gıdaya erişemedi.


ABD Nüfus İdaresinin 16 Temmuz-21 Temmuz tarihlerini kapsayan ankete  göre, yeterli gıdaya erişemeyen kişi sayısı, mayıstan itibaren en yüksek seviyeye  ulaştı.
 
23 milyon 861 bin kişi bazen yeterli gıdaya erişemezken 5 milyon 423  bin kişi ise sıklıkla yeterli gıda tüketemedi.
 
ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede ilk kez  işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada, önceki  haftaya kıyasla, 12 bin kişi artarak 1 milyon 434 bine çıktı.
 
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı,  Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten  haftadan bu yana toplam 54 milyonu aştı.
 
  
 

ETİKETLER

ABD corona virüs salgın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.