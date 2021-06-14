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ABD, 'taktik müdahale uydusunu' uzaya yolladı

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 17:26

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay kaynaklı tehditlere anında müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla "taktik müdahale uydusunu" uzaya gönderdi.


Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, yörüngedeki  yapay nesneleri tespit etmeyi amaçlayan uydu, Northrop Grumman şirketinin  ürettiği "Pegasus XL" roketiyle California eyaletindeki Vandenberg Uzay  Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.
 
Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, fırlatışın başarılı olduğu,  uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
 
Fırlatış, Uzay Kuvvetlerinin 2019'dan beri yürüttüğü, uzay kaynaklı  tehditlere karşı taktik müdahale kabiliyetini arttırmayı amaçlayan "Taktik  Müdahale Fırlatış" programının ilk görevi oldu.
 
İşlev ve kabiliyetleri gizli tutulan uydunun yörünge tehditlerine acil  müdahale için bir tür radar işlevi göreceği tahmin ediliyor.
 

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ABD uydu uzay Pegasus XL
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