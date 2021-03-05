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ABD Suriye'deki hava saldırıları için "nefsi müdafaa" dedi

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 23:08 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 23:08

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısını "denizaşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası" olarak nitelendirdi.


Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık." ifadesini kullandı. 
 
Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı." diye konuştu. 

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