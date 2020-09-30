ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var

Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD’li sperm donörü Joe Donor corona virüs (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, "Karantinanın beni engelleyemedi. Rekora koşuyorum" dedi.

ABD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen, "Joe Donor" (49) corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu. Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek, " Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var" dedi.

10 ÇOCUK SAHİBİ DAHA OLACAK

Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin ’de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere ’nin başkenti Londra ’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.

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