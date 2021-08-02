ABD senatosuna telefon güvenliği tavsiyesi! Siz de yapabilirsiniz

Akıllı telefonlar siber korsanların hedefi. ABD Senatosu için önerilen güvenlik önlemi birçok verinizi kurtarabilir. Bu önlemi bütün kullanıcılar kolayca uygulayabilir. Virüslerin çoğu bellekte duruyor bu nedenle telefonu kapatıp açmak cihazınızı daha güvenli hale getiriyor.

Akıllı telefonlar birçok kişisel veriyi barındırıyor. Bu durum kullanıcıları siber saldırganların hedefi haline getiriyor. Ancak telefonu oldukça daha güvenli hale getirmek için oldukça basit bir yöntem var.

ABD Senato'su üyelerine verilen tavsiyeye göre telefon güvenliğini artırmak için cihazı kapatıp açmak yeterli.

Bunun sebebi ise birçok virüsün geliştirilme yapısında gizli. Akıllı telefon kullanıcıları nadiren telefonlarını açıp kapatıyor. Bu nedenle hackerlar telefonda uzun süreli kalacak virüsler gelişmekle uğraşmıyorlar.

Daha ziyade hızlı bellekte çalışan virüsler ve yazılımlar kodlanıyor.

Daha sofistike yöntemleri kullanan siber saldırganlar için kapatıp açmak yeterli olmasa da kötü amaçlı yazılımların çoğunu engellemek mümkün.