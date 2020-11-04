ABD seçimlerinin ardından Trump'a ilk tebrik ondan geldi
DHA | 04 Kasım 2020 Çarşamba - 16:05 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 16:19
ABD'de Başkanlık Seçimleri'nde resmi sonuç henüz açıklanmadı. Hala sayılmamış milyonlarca oy bulunuyor. Ancak ABD Başkanı Trump yaptığı konuşmayla zaferini ilan etti. Oy sayımı devam ederken, Slovenya Başbakanı Janez Jansa da ABD başkanlık seçiminin sonucunu şimdiden ilan etti. Jansa, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık” diyerek, Trump'ı kutladı.
ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.
Slovenya Başbakanı Janez Jansa ABD
başkanlık seçimin sonucunu şimdiden ilan etti.
Slovenya Başbakanı Janez Jansa sosyal medyadan seçimin zaferini Donal Trump ilan ederek, "Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence'i dört yıl daha seçtiği oldukça açık” dedi.
Jansa, seçimin galibi olarak ilan ettiği Trump'ı kutladı.