ABD seçimlerinde kim önde, Joe Biden mı Trump mı? Kim kaç eyalet kazandı? ABD Başkanlık seçimi son durum…

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. Türkiye dahil tün dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde ilk sonuçlar arka arkaya geliyor. 240 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu ABD, yeni başkanını seçmek sandık başında. Dört yıldır ABD'yi yöneten Donald Trump ile ülkenin eski başkan yardımcısı Joe Biden arasındaki rekabet sürüyor. Peki, ABD seçimleri son durum ne? ABD seçimlerinde kim önde, Joe Biden mı Trump mı? İşte ABD Başkanlık seçimi…

ABD SEÇİMLERİ KİM ÖNDE?

ABD'nin doğu yakasındaki eyaletlerinde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığı eyaletler netleşmeye başladı.

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da izleyen Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerin listesi şöyle:

Louisiana, Arkansas, Güney Carolina, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Mississipi, Alabama, Indiana, Kentucky, West Virgina, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming, Louisiana ve Nebraska.

Biden ise, New York, Colorado, New Mexico, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington D.C, Delaware, Massachusetts, Maine, Rhode Island ve Vermont gibi eyaletlerde zafer kazandı.

KAMERA KARŞISINA ÇIKAN JOE BİDEN: İNANCINICI KORUYUN

ABD'de başkanlık seçim sayımları devam ederken, Demokratların başkan adayı Joe Biden kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ve '' Lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" dedi. Amerikan halkına seslenen Biden, "Bence bu seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz, oy sayımını beklemek için biraz daha vaktimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz, bulunduğumuz noktadan gayet mutluyuz.

Trump kendini seçimi kazanmış ilan edebilir diye söylemiştik, ancak biz Trump'ın değil, halkın sonuçlarını alacağız, lütfen inancınızı kaybetmeyin, bu seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz." dedi.

Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı.

“Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye geldim.” diyen Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız.” çağrısında bulundu.

Biden, Arizona ve Minnesota’yı kazanma konusunda kendilerine güvendiklerini belirterek, Georgia, Wisconsin ve Michigan eyaletleri üzerinde de iyi hissettiklerini ve Pennsylvania’yı da kazanacaklarını savundu.

Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, “Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek. İnancınızı koruyun.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ YAPTIK

Dakikalar sonra konuşan Başkan Donald Trump ise, "Büyük yükseliş yaptık ancak seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyiz. Oylar sandıklar kapandıktan sonra toplanamaz" ifadesini kullandı.

ABD SEÇİMLERİ SON DURUM

Seçimin sonuçları, sandık başına gidilmeden önce kararsız olarak adlandırılan 10’dan fazla eyalete bağlı. Bu eyaletler, Beyaz Saray'ı kazanmak için gerekli olan 270 seçici delege oyunun kazanılmasında kritik rol oynayacak.

Söz konusu eyaletler Florida, Georgia, New Hampshire, Kuzey Carolina, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Teksas, Wisconsin, Mİnnesota, Arizona, Nevada ve Iowa.

Ancak bu eyaletlerden bazılarındaki postayla kullanılan oy sayısının yüksekliği ve sayım sürecine ilişkin farklı kurallar nedeniyle sonuçların bu gece alınması beklenmiyor.

Bu gece yakından takip edilen kilit eyaletlerden biri Florida. Eyalette halihazırda oyların yaklaşık yüzde 80’i sayıldı ve iki aday yarışı başa baş götürüyor. Oy verme işlemi eyaletin tüm bölgelerinde TSİ 04.00'te sona erdi.

Florida, seçim yarışının hep çok başa baş geçtiği bir eyalet. Burası her ne kadar Donald Trump'ın sık sık ziyaret edip kaldığı bir yer olsa da, Trump 2016'da burayı ancak kıl payı kazanabildi.

Florida'nın 29 delegesinin olması ve belli bir partinin kalesi olmaması burayı da en kritik eyaletlerden biri haline getiriyor. Buranın bir başka özelliği de 1964 yılından bu yana bu eyaleti kazanan adayın Başkanlık seçimini de kazanmış olması.

Biden'ın kampanya ekibi Florida'yı kazanma konusunda gerçekçi olduklarını ve ihtimalin azaldığını ancak bunun kötüye gidişin başlangıcı olmadığını söylediler. Her halükarda Biden'ın Florida'yı kaybetmesi, seçimin oldukça zorlu geçeceği anlamına gelecek.