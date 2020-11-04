ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiler? ABD başkanlık seçimi sonrası altın, dolar yükselecek mi?

ABD başkanlık seçimleri devam ediyor. Dünyanın gözü kulağı ABD'nin 46. Başkanının belirleneceği seçimlere çevrildi. ABD'de yeni başkan dışında Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun da 35 üyesi seçilecek. ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki Başkanlık yarışına odaklanan piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar/TL 8,47 TL'den, Euro/TL 9,87 TL'den, Sterlin/TL 10,98 TL'den, gram altın ise 515 TL'den işlem görüyor. Brent petrol 39,97 seviyesine yükseldi. Peki, ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiler? ABD seçimleri sonrası dolar, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

ABD başkanlık seçimleri nedeniyle piyasa yeni güne yükselişle başlayınca altın, dolar ve euro fiyatlarının durumu seçim sonrası ne olur, sorusuna yanı aranmaya başlandı. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, ülke genelinde Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın önünde gidiyor. ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kaybederse ne olur, dolar ve altın fiyatları nasıl etkilenir? ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiler?

ABD SEÇİM SONUÇLARININ ALTINA ETKİSİ

ABD seçim sonuçları açıklanmadı, postayla gelen oylar henüz sayılmadı. ABD seçim gününde altın yatay seyirde ilerliyor. Altın yatırımcıları ABD’deki seçim belirsizliği devam ederken bile kazanıyor.

Trump seçimi kaybederse altın fiyatları ne olur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Analistler Senato’da kimin çoğunluk olacağına paralel toplumsal olayların çıkabileceği endişesinin piyasaları derdinden etkileyeceğini belirliyor.

Seçim dışında mali teşvik paketi ve Fed beklentilerin etkisi de kaçınılmaz. FED’in faizlere dokunmaması, Senato’nun mali teşvik paketini daha yük oranda sunması ticaret için geçecek dört zorlu yıl daha altının güvenli liman olacağının ipucunu veriyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARININ DOLARA ETKİSİ

ABD seçimlerindeki belirsizlik, gelişmiş ve yeni gelişen ülkelerin para birimi karşısında doların değer kazanmaya devam etmesine neden olmuştu. Haftaya yükselişle başlayan dolar, ABD seçimleri öncesi haftanın ikinci işlem gününde gerilemeye başladı. ABD seçiminin olduğu gün ise dolar G-10 ülkelerinin para birimlerine karşı gerilemeyle başladı.

ABD seçimlerini Jeo Biden kazanırsa ABD ve Çin arasındaki gerginliğin de biteceği ve buna bağlı olarak da Asya ülkelerinin parasının değer kazanacağı düşünülüyor. Bu duruma paralel olarak da Avusturya doları desteklenecek.