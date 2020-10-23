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- ABD seçimleri ne zaman olacak? Amerika Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden başkanlık seçimi ne zaman?
ABD seçimleri ne zaman olacak? Amerika Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden başkanlık seçimi ne zaman?
23 Ekim 2020 Cuma - 17:20 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 17:20
ABD seçimleri ne zaman olacak? Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti’den Joe Biden Amerika Başkanlık ve Kongre seçimlerinde az bir süre sonra karşı karşıya geliyor. Amerikalılar ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanacak. Dünyanın gözü kulağı ise ABD seçimlerinde.
Amerika seçimlerinden önce başkan adayları, seçim sonrası yardımcılarını belirledi. Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump, başkan yardımcısı Mike Pence ile seçime gidiyor. Demokrat aday Joe Biden da başkan yardımcısı adayını Kamala Harris olarak açıkladı. Peki, ABD seçimleri ne zaman olacak?
AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Amerika Başkanlık ve Kongre seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.