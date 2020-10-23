Haberler »

Gündem Haberleri »

ABD seçimleri ne zaman olacak? Amerika Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden başkanlık seçimi ne zaman?

ABD seçimleri ne zaman olacak? Amerika Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden başkanlık seçimi ne zaman?