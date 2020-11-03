ABD seçimleri ne zaman açıklanacak? Türkiye saati ile kaçta? ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır?

ABD seçimleri ne zaman açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi tüm dünyanın odağında yer alıyor. Başkanlık seçimi için geri sayım başladı. ABD’liler bugün başkanlık seçimi için Trump ve Biden arasında tercih yapacak. Türkiye de seçim sonuçlarının dolara ve altına olan etkisini merak ettiğinden seçimlerin son durumunu ilgiyle takip ediyor. Peki, ABD (Amerika) başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır, son durum…

Cumhuriyetçi Parti'den Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden, bugün ABD’de başkanlık ve kongre seçimleri için karşı karşıya gelecek. Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan adayı için oy kullanırken, dünya da seçim sonuçlarına kilitlendi. ABD seçimlerinde kazanan ya Joe Biden, ya da Donald Trump olacak. Dünyanın merakla beklediği ABD seçimleri ne zaman açıklanacak? ABD seçimleri ne zaman sonuçlanır?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika Bileşik Devletleri Başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Sonuçlar TSİ 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak.

ANKETLER NE SÖYLÜYOR, ABD SEÇİMLERİ KİM ÖNDE?

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor. Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor. Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.