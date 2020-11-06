ABD seçim sonuçları son durum: ABD başkanı kim seçildi? ABD başkanlık seçimi sona erdi mi?

ABD seçim süresine devam ediyor. 59. başkanlık seçimi için oy sayım işlemi sürerken, 264 delegeye ulaşan Demokrat aday Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden 6 delegeye daha ulaşması durumunda zafer konuşması yapacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi ise birçok eyalette seçimlere itiraz etti. ABD seçim sonuçları son durum…

ABD 59. Başkanı seçerken oy sayım işlemi devam ediyor. Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'da ki oyların sayılması henüz tamamlanmadı. Bu eyaletlerden çıkacak sonuca göre 59. Başkanlık koltuğuna kimin oturacağı da netleşecek. Ülke genelinde oyların yüzde 50.4'ünü alan Biden 264 delegeye ulaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oyların yüzde 47.9'luk kısmını alarak 214 delegeye ulaştı. Adayların başkanlık koltuğuna oturabilmesi için en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. 11 delegeli Salıncak eyaletler ile 6 delegeli Nevada ve Arizona eyaletinde sonuçların netleşmesiyle Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın zafer konuşması yapacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020

16 delegeli Georgia eyaletinde oyların yüzde 99'ı sayıldı, oy sayımı devam ediyor. Sayılan sandıklardaki oyların yüzde 49.5'ini Trump, yüzde 49.2'sini ise Biden aldı.

15 delegeli Kuzey Carolina'da oyların yüzde 94'ü sayıldı. Burada da Trump oyların 50.1'ini, Biden ise yüzde 48.7'sini aldı.

6 delegeli Nevada'da oyların yüzde henüz 78'i sayıldı. Biden Nevada'da oyların 49.4'ünü alırken, Trump ise 48.5'ini aldı.

20 delegeli Pensilvanya'da ise şu ana kadar oyların yüzde 88'i sayıldı. Oyların yüzde 50.3'lük kısmını Trump topladı, Biden ise yüzde 48.6 oy aldı.

PENSİLVANYA'DA SULAR DURULMUYOR

Trump rakibi Biden'ın ekibinin 20 delegeli Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde mahkeme, Trump ekibinin oy sayım merkezlerine girmelerine izin verilmesine yönelik gelen talebi kabul etti. Söz konusu kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık" dedi.

20 delegeli kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt gelmiş, Cumhuriyetçi Partililerin oy sayım merkezlerine girmelerine karar verilmişti. Trump, rakibi Biden'ın ekibinin saatler önce Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarına etkisi büyük olacak Pensilvanya'da Trump'ın destekçileri ellerinde bayrak ve pankartlarda sokaklara çıkarak heyecanla seçim sonucunu beklemeye başladı.

TRUMP BİRÇOK EYALETTE SEÇİMLERE İTİRAZ EDİYOR

ABD'nin 59. Başkanı kim henüz belli değil. Oy sayım işleminin devam ettiği eyaletler var. Cumhuriyetçilerin adayın Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi birçok eyalette seçimlere itiraz etti. Pensilvanya ve Nevada'da gözlemcilerinin oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlayamaması gerekçesiyle yaptığı başvurulara ek olarak yine aynı gerekçeyle Michigan ve Georgia eyaletlerinde mahkemeye başvurdu.

Michigan'da oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlanmadığı gerekçesiyle açılan davada, hakim oyların çoktan sayıldığını söyleyerek davayı reddetti.

Michigan'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasına yönelik açılan ikinci dava da mahkeme tarafından reddedildi.

Georgia'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden Trump'ın ekibinin başvurusu burada da reddedildi. Seçimlerde usulsüzlük olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

NEVADA'DA İSE YENİ DAVA AÇILIYOR

Nevada'da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada'da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek, oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Nevada'da Biden, yüzde 0.9 oy oranıyla Trump'ın önünde.

BİDEN DAVALAR FON KURDUĞUNU DUYURDU

Demokratların adayı Joe Biden ise açılacak olası davaları desteklemek için yeni bir fon kurduğunu duyurdu. Fondaki gelirin ülke çapındaki her oyun doğru sayılması için harcanacağını belirten Biden, “Seçim koruma çabalarımızı desteklemek için yardımda bulunun” dedi. Biden kampanyası sözcüsü Andrew Bates yaptığı açıklamada, Trump'ın hamlelerine yönelik “Yenilme yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.