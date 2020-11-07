ABD seçim sonuçları: Kim kazandı? ABD seçimleri ne oldu? ABD başkanlık seçimleri son durum…

ABD başkanlık seçimlerini kim kazandı? Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhuriyetçi Partili Donald Trump mı yoksa Demokrat aday Joe Biden mı başkanlık edecek? Tüm dünyanın gözü ABD başkanlık seçimlerinde. 3 Kasım günü yapılan seçimlerin üzerinden üç gün geçti; ülkenin yeni başkanının kim olacağı henüz netleşmedi. İşte ABD seçim sonuçları son durum…

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Bidenın karşı karşıya olduğu başkanlık seçimlerinde oy sayımı 6 eyalette devam ediyor. Tüm dünyanın nefeslerinin tuttuğu ABD'deki tarihi seçimde sona geliniyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında heyecan dorukta. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen seçime oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda kişinin oyunu posta yoluyla kullanmasına dair tartışma ise hala sürüyor. Demokratların adayı Biden tüm oyların sayılması çağrısını tekrarlarken, Trump ve ekibi posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığını belirtiyor. Tartışmalar bir eyalette seçmeni sokağa dökerken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu süreçte sık sık karşı karşıya geliyor. ABD seçimleri ne oldu? ABD başkanlık seçimleri son durum…

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SON DURUM: KİM ÖNDE?

Kritik eyaletler Nevada, Arizona ve Georgia ve Pensilvanya'da Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden, Pensilvanya'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da, Pensilvanya'yı kazanması şart ancak yeterli değil.

Oy sayımının devam ettiği eyaletlerde son durum ise şöyle:

Trump'ın önde olduğu eyaletler; Alaska, Kuzey Carolina.

Biden'ın önde olduğu eyaletler; Pensilvanya, Nevada, Arizona, Georgia.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

JOE BİDEN AÇIKLAMA YAPTI: "300 DELEGEYE ULAŞMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

ABD başkanlığı yarışının Demokrat adayı Joe Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.'' dedi.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde yeni bir açıklama daha yaptı.

ABD tarihinde 74 milyon ile en fazla oyu aldıklarını ifade eden Biden, Arizona eyaletini son 24 yılda, Georgia'yı ise son 28 yılda kazanan ilk Demokrat aday olacağını söyledi.

Sayılan oyların bu yarışı kazanacaklarını gösterdiğini anlatan Biden, ''300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Amerikan halkının kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele için yetki verdiğini dile getiren Biden, destekçilerinden sakin kalmasını istedi.

Biden, ''Demokrasi işliyor. Oylarınız sayılacak. Oy sayımını durdurmaya çalışsalar da bunun olmasına müsaade etmeyeceğim.'' diye konuştu.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.