ABD seçim anketlerinde kim önde?

ABD'de seçmenler 3 Kasım Salı günü sandık başına gidiyor. Yarış, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden arasında geçiyor. Peki, anketlerde hangi aday önde görünüyor? Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında yanıtladı.

Corona virüs salgını ve George Floyd cinayeti ile ağır darbe alan ABD 'de, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu. Anketlerde hangi aday önde görünüyor?

CNN TÜRK'te Uğuru Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk olan Ali Çınar, "An itibariyle baktığımızda Joe Biden tüm anketlerin ortalamasında 7,6 önde olduğunu görüyoruz. Yaklaşık yüzde 4 ile 13 arasında Joe Biden tüm anketlerde önde. Bilhassa kritik eyaletlerde bile Joe Biden'ın önde olduğu görülüyor. Ama genele baktığımızda 2016'da tüm anketler Hillary Clinton'ı gösterirken Donald Trump kazanmıştı. Yaklaşık 2 buçuk aylık süreçte birçok faktör var. O nedenle bu rakamların da değişme ihtimali var. Çok heyecanlı ve hararetli bir seçim kampanyasına girilmiş durumda. Geçen hafta Demokrat Parti 'nin bir kurultayı olmuştu. Bu hafta da Cumhuriyetçi Parti, gövde gösterisiyle büyük bir kurultay yapıyor ve 'Seçimi biz kazanacağız' mesajını veriyor. Şu anda 'Kim kazanır?' sorusu bilinmiyor açıkçası tam olarak" dedi.

CBS, ABC, Washington Post ve Economist anketlerinde de Biden, Trump'ın yüzde 10 önünde görünürken, CNN'in anketine göre Biden sadece yüzde 4 önde bulunuyor.