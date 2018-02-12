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ABD Savunma Bakanı kabul etti: PYD/PKK'nın bir bölümü...

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 5:54 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 7:14

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.


Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis,  PYD/PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki  operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını belirtti.

Mattis şunları kaydetti:

“Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum  var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha  azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı  altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep  oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı.”

Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı  ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye  sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar  etmiyoruz." dedi.

Mattis, ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru  güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti.

Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile  getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını  belirtmemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le  Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.

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ABD Savunma Bakanı PKK SDG Afrin
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