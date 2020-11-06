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ABD Savunma Bakanı Esper'in istifa edeceği iddiası

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 7:17 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 7:17

ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi.


Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde,  uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden  sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa  etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.
 
Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri  üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine  konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.
 
ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak  için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan  yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık  yaptığını idda etti.
 
Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde  subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle  İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper istifa
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