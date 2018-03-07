ABD savaş uçakları Türk füzesi kullanacak

ABD’ye yönelik yayın yapan “National Defense Magazine” dergisine konuşan ROKETSAN yetkilileri F-35 için geliştirilen SOM-J füzesinin ABD’ye de satılabileceğini kaydettmişti. Lockheed Martin’in dün yayınladığı videoda da F-35 uçaklarında Türk yapımı Füze SOM-J'nin kullanacağı netlik kazandı.

Lockheed Martin’in yayınladığı yeni SOM-J videosunda; F-35 gövde ici silah istasyonundan atılabilme, kara ve deniz hedeflerine taarruz, yol noktalarının belirlenmesi, üstten vuruş, ağ merkezli harekata uyumluluk, görüntüu aktarımı, hedef değiştirme gibi özellikleri vurgulanıyor.

Füze Tübitak SAGE tarafından yerli imkanlarla geliştirilmiş olup Roketsan tarafından üretilecek.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak Roketsan’ın Mühendislik Direktörü Önen yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen hava savunma ve sivil havacılık firmalarının katıldığı fuarda, hedeflerinden birinin, Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ne SOM-J füze sitemini pazarlamak olduğunu söyledi. (Star)