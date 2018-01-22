22 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
11°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 0.00 EURO 4,6840 0.59
USD 3,8270 0.45 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD savaş gemisi Montreal’de mahsur kaldı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 2:52 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 3:48

ABD Donanmasına bağlı USS Little Rock isimli savaş gemisi, Montreal Limanı’nda buzlara sıkışarak mahsur kaldı


Bir törene katılmak için demirlediği Montreal Limanı’nın buzlarla  kaplanması üzerine limandan çıkamayan USS Little Rock isimli donanma gemisinin  havalar ısınıp buzlar çözülünceye kadar limanda bekleyeceği bildirildi.
 
Konu ile ilgili Kanada basınına konuşan ABD Donanması Sözcüsü Courtney  Hillson, geçen yıl 16 Aralık'ta denize indirilen ve ilk yolculuğunu bir törene  katılmak üzere Montreal’e yapan USS Little Rock isimli geminin, Florida’daki  üssüne dönebilmesi için Montreal Limanı başta olmak üzere rotasındaki buzların  çözülmesi gerektiğini, bunun için de fırkateynin bu kış Kanada'da kalacağını  açıkladı.
 
Sözcü Hillerson, "Montreal ve geminin geçiş bölgesi boyunca sıcaklık  normalden daha soğuk ve rekora yakın derecede düşük.  Su yolları açılana kadar  gemiyi Montreal'de tutmak, geminin ve mürettebatın güvenliği için önemli."  dedi.
 
Freedom-variant tipi 118 metre uzunluğundaki   USS Little Rock  Fırkateyni, açık okyanusun yanı sıra sahil yakınlarında da çalışabilen hızlı ve  çevik bir savaş gemisi olarak biliniyor. Gövdesinde buz birikimini azaltmak için  geçici ısıtıcılar ve 16 buz çözücü ile donatılan geminin, denize açılabilmek için  mart ayının ortalarına kadar buzu çözülmeyen St. Lawrence denizyolunun açılmasını  beklemesi öngörülüyor.
 
ABD Donanması Sözcüsü Hillson, kış planlarındaki değişiklikler  kapsamında mürettebatın, sıcak sulara seyahat etmeyi beklerken görev eğitimine ve  sertifikasyona odaklanacağını, gecikmenin gemide sınırlı operasyonel etki  yaratacağını kaydetti.
 

ETİKETLER

ABD ABD savaş gemisi gemi mahsur kaldı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.