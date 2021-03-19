Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı. Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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- ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda! Saat 17.30 sıralarında...
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda! Saat 17.30 sıralarında...
DHA | 19 Mart 2021 Cuma - 18:25 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 18:25
İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı.
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