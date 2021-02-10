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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 18:35 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 18:35

Çanakkale Boğazından geçen ABD Donanmasına ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, Ege Denizine doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, saat 18.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisi Çanakkale önlerinden geçerken, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti. 

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Çanakkale Boğazı USS Porter füze destroyeri
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