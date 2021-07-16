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ABD savaş gemisi Boğaz'da! O detay dikkat çekti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) |  16 Temmuz 2021 Cuma - 18:26 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 18:33

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 154 metrelik 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazına saat 15.29'da giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 71 borda numaralı ve 154 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Ross', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki Dur Yolcu yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 

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Çanakkale Boğazı USS Ross ABD Donanması Ege Denizi
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