ABD satmayınca kendimiz yaptık! İHA'larda...

Savunma alanında yerli ve yüzde 100 milli üretime hız veren Türkiye, Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla yeni nesil İHA’ları sahaya sürdü. Harekat bölgesinde görev yapan Baykar İHA ve SİHA’lara yerli üretim olan jet motoru takıldı. İnsansız hava araçlarının yeni versiyonlarının diğerlerine göre daha hızlı ve sessiz uçarak teröristleri tespit ya da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Jet motorlu İHA ve SİHA’lar ile havada hakimiyet alanımız arttı.

HAYALET İHA’LAR

Yeni versiyon İHA’ların, bir önceki nesil araçlara göre daha hızlı ve sessiz uçtuğu belirtildi. Uzun menzil uçuş imkanı veren yeni nesil araçlar, “hayalet İHA” gibi hareket ederek terör unsurlarını tespit ediyor. Yeni versiyon İHA sistemlerinin diğerlerine göre daha uzun süre uçuş gerçekleştirebiliyor.

KENDİ “GÖZÜMÜZÜ” ÜRETTİK

İHA ve SİHA’lara takılan görüntüleme sistemleri konusunda da Amerikan ambargosunu boşa çıkaracak adımlar atıldı. ABD’nin ambargo kararı üzerine harekete geçen Türk mühendisleri, özgün sistem geliştirdi. Bu sistemlerin de İHA ve SİHA’lara takılarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi. Türk İHA’larını kör bırakmak için her yolu deneyen ABD, Türkiye’nin bu atağına karşı bir kez daha “ucuza verelim” teklifini sundu ancak kabul görmedi. (Yeni Şafak)