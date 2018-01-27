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ABD saldırısı! Ölüler var!

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 10:38

ABD'nin Enbar'da DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü.


ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör  örgütü DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik  güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi. 
 
Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri  helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde DEAŞ mensuplarına  düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi  öldü, 11 kişi yaralandı.
 
Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi  Müdürü'nün de olduğu belirtildi.
Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü  bulunuyor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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