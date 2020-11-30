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ABD Sağlık Bakanı açıkladı! Korona aşısının dağıtımına başlanıyor

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 19:01 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 19:01

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıkladı.


ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, CBS kanalında katıldığı bir programda, Kovid-19'a karşı  geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
 
Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almak için daha önce  başvuru yapan Pfizer'ın yanı sıra henüz yeni başvuru yapan Moderna firmalarının  onay almalarını beklediğini kaydetti.
 
"FDA, 10 Aralık'ta Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onaylamayı görüşmek  üzere toplanacak; onay alması durumunda günler içerisinde bu aşının dağıtımına  başlanacak, Moderna da bunun bir hafta ardından geliyor." değerlendirmesini yapan  Azar, yılbaşından önce iki aşının da böylelikle Amerikan halkının kullanımına  sunulacağını ifade etti.
 
Azar, söz konusu aşıların ABD'deki federal aşı dağıtım programına göre  dağıtılacağını ve eyaletlerdeki kullanım önceliklerinin eyalet yönetimleri  tarafından belirleneceğini sözlerine ekledi.
 
Trump'tan FDA'ya "Moderna" çağrısı
 
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bugün FDA'ya, Kovid-19 aşısı  için başvuru yapacağını açıklayan Moderna firmasına en hızlı şekilde onay  verilmesi gerektiğini belirtti.
 
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Moderna aşının acil  kullanımı için başvuru yapıyor. FDA hızlı hareket etmeli." ifadesini kullandı ve  "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdikleri aşı operasyonunun çok başarılı  olduğunu savundu.
 
Halen dünyada Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülke konumunda  bulunan ABD'de salgının 2. dalgası yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısı 260 bine, virüs bulaşan kişi sayısı ise 14 milyona yaklaştı.
 
Pfizer'ın geçen haftaki başvurusunun ardından Amerikan biyoteknoloji  şirketi Moderna, bugünkü açıklamasında, Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa'da acil  kullanımı için başvuru yapacaklarını duyurmuştu.
 

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