23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.031 0.81 EURO 7,9460 0.24
USD 6,8440 -0.11 ALTIN 415,130 0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD, Rusya'yı uydu silahı geliştirmek ve test etmekle suçladı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 22:07 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 22:07

ABD ordusu, dünya yörüngesindeki uyduları tahrip etmek için uzay silahları geliştirdiği ve test ettiği iddiasıyla Rusya'yı suçladı.


ABD Uzay Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın 15 Temmuz'da  Cosmos 2543 olarak bilinen uydusunun dünya yörüngesine yeni bir nesne çıkardığını  ve bu nesnenin "uyduları tahribatsız şekilde etkisiz hale getirmek için denemesi  yapılan uydu silahları" olduğu ifade edildi.
 
Rusya'nın 2017'de de benzer davranışlarda bulunduğu belirtilen  açıklamada, söz konusu nesnenin yörüngedeki bir Rus uydusunun yakınında serbest  bırakıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond'ın  görüşlerine de yer verildi.
 
"Bu yörüngedeki silah testini yapmak için kullanılan uydu sistemi, bu  yılın başında bir ABD uydusunun yakınında manevra yaptığında, endişelerimizi dile  getirdiğimiz Rus uydu sisteminin aynısıdır." ifadelerini kullanan Raymond,  Rusya'nın uzay tabanlı sistemleri geliştirme ve test etme çabalarının, Kremlin'in  ABD ve müttefiklerinin uzay varlıklarını tehdit eden askeri doktrini ile tutarlı  olduğuna da vurgu yaptı.
 
Öte yandan, İngiltere Uzay Dairesinden de Rusya'nın bu girişimine  karşı, Amerika’nın endişelerini destekleyen bir açıklama yapıldı.
 

ETİKETLER

ABD Rusya silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.