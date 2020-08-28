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ABD, Rusya'yı "Suriye'de angajman kurallarını ihlal etmekle" suçladı

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 1:26 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 1:26

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), salı günü Suriye'de Rus askeri aracının Amerikan ordusuna ait bir araca çarparak 4 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.


Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, salı günü Suriye'nin doğusunda  meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
 
Hoffman, açıklamasında, "Salı günü Rus güçleri, Suriye'deki  çatışmasızlık angajman kurallarını ihlal etti, kasıtlı ve provokatif eylemleriyle  ABD ordu mensuplarını yaraladı. Ruslara hareketlerinin tehlikeli ve kabul  edilemez olduğunu ilettik." ifadesini kullandı.
 
Kendilerinin Suriye'deki angajman kurallarına uyduklarını ve  istenmeyen gerilimlerin yaşanmaması için çaba gösterdiklerini kaydeden Hoffman,  "Bu talihsiz karşılaşmanın yatışması için profesyonelce ve sakince hareket eden  sahadaki askerlerimizi takdir ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
Sözcü ayrıca, Suriye'de rutin çatışmasızlık angajmanına dönülmesini  beklediklerini, ancak askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir  durumda "kendilerini savunma hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.
 
Suriye'nin doğusunda önceki gün Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD  askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı  bildirilmişti.
 
CNN'e konuşan ABD'li savunma yetkilileri, "Rus konvoyundan bir aracın  kasti olarak Amerikan ordusuna ait araca çarptığını" iddia etmişti.
 
Rusya ise, Suriye’de ABD askerlerinin Rus devriyesini engellediğini,  geçiş güzargahının önceden ABD tarafına bildirildiğini savunmuştu.
 
Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD  ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk  olay" olduğu belirtiliyor.
 

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