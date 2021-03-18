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ABD, Rusya'ya karşı harekete geçti! Kısıtlamalar geliyor

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 1:42 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 1:45

ABD Ticaret Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hükümetinin sınırlarının içindeki  ve dışındaki muhaliflere karşı sinir gazı kullanarak Kimyasal Silahlar Sözleşmesi  kapsamındaki taahhütlerini açıkça ihlal ettiği, hem kendi vatandaşlarını hem de  diğer ülkelerin vatandaşlarını ölümcül riske attığı belirtildi.
 
Açıklamada, Bakanlığın Rusya'nın kimyasal silah faaliyetlerinde  kullanılabilecek hassas ABD teknolojilerine erişimini engellemeye kararlı olduğu  vurgulandı.
 
Bu kapsamda Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının genişleteceği  aktarılan açıklamada, Mart 2018'de eski Rus askeri istihbarat subayı Sergei  Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine uygulanan  yaptırımların sıkılaştırılacağı aktarıldı.
 
ABD yönetimi, 2 Mart'ta, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın  zehirlenmesiyle ilgili olarak aralarında Federal Güvenlik Servisinin (FSB)  Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika  Yöneticisi Andrey Yarin ile Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey  Krivoruçko'nun aralarında bulunduğu 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulama kararı  almıştı.
 
Navalnıy'ın zehirlenmesi
 
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de  uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia  edilmişti.
 
Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü  Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Tedavi  gördükten sonra Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus  istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.
 
Navalnıy, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17  Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy'ın geçmişte  yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde  geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına  çevirmişti.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal  serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar  vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.
 

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