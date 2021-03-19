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ABD-Rusya geriliminde yeni gelişme! Biden bu sözlerle itiraf etti

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 20:15 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 20:16

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerginlik yaşadığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine ilişkin, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.


ABD Başkanı Biden, Atlanta'ya hareket etmek için uçağa binmeden önce  gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme"  davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim."  yanıtını verdi.
 
Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda  da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı.
 
Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü  Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda,  "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.
 
Biden-Putin arasındaki gerilim
 
ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve  Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini"  söylemişti.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka  bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir.  Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.
 
Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif  etmişti.
 

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