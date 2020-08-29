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ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 0:19 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 0:19

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Rusya'ya ait 3 grup keşif uçağına önleme yapıldığını bildirdi.


NORAD'ın açıklamasında, KC-135 tipi tanker uçaklarının eşlik ettiği  F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının, Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 3 grup Tupolev  Tu-142 tipi keşif uçaklarına önleme yaptığı belirtildi.
 
Rus uçaklarının bölgede yaklaşık 5 saat dolaştığına ve Alaska'ya 50  deniz mili kadar yaklaştığına işaret edilen açıklamada, uçakların bu süre boyunca  uluslararası hava sahasında kaldığının altı çizildi.
 
NORAD Komutanı General Glen VanHerck ise yaptığı açıklamada, Kuzey  Komutanlığı alanında son dönemde yabancı ülke askeri faaliyetlerinin arttığını  vurgulayarak, "Bu yıl, 12'den fazla önleme yaptık, bu son yıllardaki en yüksek  rakam." bilgisini paylaştı.
 

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