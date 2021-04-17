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ABD resmen talimatı verdi! İşte YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 18:08 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 18:08

Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın, ABD'nin talimatıyla Suriye'nin petrol bölgesini kontrol altına tutmak amacıyla sözde DEAŞ'la mücadele taktiği, bir kez daha ortaya çıktı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, PKK/KCK/PYD-YPG'den oluşan SDG, 60 DEAŞ üyesini Deyr ez-Zorun doğusundaki Suriye'nin en büyük petrol sahasına gönderdi.


Suriyenin en verimli petrol sahasını ABDnin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKKnın, sözde DEAŞla mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞlı teröristleri Deyr ez-Zorun doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriyenin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞlı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKKnın sözde aşiret ordusu adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞlı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömere götürüldüğü de belirtildi. 
 
'DEAŞLA MÜCADELE' GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER
 
Tutuklu DEAŞlı teröristlerin el-Ömere sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKKnın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriyenin kuzey doğusunda devam eden ve doğal kararlılık adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün 'çatı kuruluşu' SDGnin Deyr ez-Zorda sözde 'güvenlik harekatı'na başladığı duyurulmuştu. DEAŞlı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKKnın, sözde 'güvenlik harekatı'nda, nakledilen tutuklu DEAŞlı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.
 

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