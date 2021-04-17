ABD resmen talimatı verdi! İşte YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği

Suriyenin en verimli petrol sahasını ABDnin talimatıyla kontrol altında tutan terör örgütü YPG-PYD-PKKnın, sözde DEAŞla mücadele görüntüsü vermek için hapishanelerdeki 60 örgüt üyesini Deyr ez-Zor bölgesine gönderdiği belirlendi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki hapishanelerden bir araya getirdiği DEAŞlı teröristleri Deyr ez-Zorun doğusundaki el-Ömer petrol sahasına nakletti. Suriyenin Haseke bölgesinde bulunan hapishanelerdeki DEAŞlı teröristlerin, terör örgütü YPG/PYD-PKKnın sözde aşiret ordusu adı verilen yapılanmasına katılmak için salıverildiği propagandası yapıldığı öğrenildi. DEAŞlı teröristlerin koalisyona ait helikopterlerle el-Ömere götürüldüğü de belirtildi.
'DEAŞLA MÜCADELE' GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TERÖRİST NAKLETMİŞLER
Tutuklu DEAŞlı teröristlerin el-Ömere sevk edilmelerinden önce terör örgütü YPG/PYD-PKKnın kullandığı taktiklere yönelik özel eğitimler de verildiği ortaya çıktı. Suriyenin kuzey doğusunda devam eden ve doğal kararlılık adı verilen harekat kapsamında, terör örgütünün 'çatı kuruluşu' SDGnin Deyr ez-Zorda sözde 'güvenlik harekatı'na başladığı duyurulmuştu. DEAŞlı tutuklu teröristler aynı gün el-Ömer petrol sahasına konuşlandırıldı. Terör örgütü YPG/PYD-PKKnın, sözde 'güvenlik harekatı'nda, nakledilen tutuklu DEAŞlı teröristleri kullanacağı değerlendirmesi yapıldı.