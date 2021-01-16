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ABD resmen kabul etti! Terör örgütü YPG/PKK’ya darbe

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 0:10 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 0:10

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.


Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın  Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama  tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı  duyuruldu.
 
Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan  saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri  silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.
 
Adalet Bakanlığı YPG'nin, PKK'nın kolu olduğunu kabul etti
 
Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret  edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi  aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.
 
Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı  resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü  olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.
 

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