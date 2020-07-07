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ABD resmen duyurdu: Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 21:26 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 21:47

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.


New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob  Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre,  Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin  bildirim aldı." ifadesini kullandı.
 
Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini "hasta ve  yalnız" bırakacağını kaydetti.
 
Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz  Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte  olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio  Guterres'e iletildiğini aktardı.
 
Trump'ın DSÖ'ye Kovid-19 savaşı
 
Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede  başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği  askıya aldıklarını açıklamıştı.
 
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir  mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa  sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.
 
Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık  Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
 
Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi  bir adım atılmamıştı.
 

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Donald Trump Dünya Sağlık Örgütü ABD
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