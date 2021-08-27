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ABD resmen açıkladı: Taliban ile çalışmak bir gereklilik

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 22:29 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 22:29

Beyaz Saray, Taliban'a güvenmediklerini ancak Afganistan'dan tahliyelerin devam etmesi için Taliban ile çalışmanın bir gereklilik olduğunu açıkladı.


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında  Afganistan'daki süreci değerlendirdi.
 
Dün Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör  saldırısının ardından ABD'nin Taliban'a güvenmeyi sürdürüp sürdürmeyeceğinin  sorulması üzerine Psaki, "Taliban'a güvenmiyoruz ancak konu güven değil. Sahada  bir gerçeklik var o da şu ki Taliban Afganistan'ın büyük bir bölümünü kontrol  ediyor ve buna havalimanının bulunduğu alan da dahil. Bu nedenle de Amerikan  vatandaşlarını, Afgan ortaklarımızı ve Amerikan vize programlarına uygun kişileri  çıkarmak için Taliban ile koordinasyon bir gereklilik. Bu tercih edilmiş bir  ilişki değil." cevabını verdi.
 
Psaki, Kabil'deki havalimanına yönelik yeni saldırılar olabileceği  istihbaratlarına ilişkin, "Ortada mevcut bir tehdit var ve bu devam ediyor.  Askerlerimiz halen tehlike altında ancak hayatları kurtarmak ve olabildiğince çok  insanı tahliye etmek için çalışıyorlar." dedi.
 
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kabil'deki dünkü saldırının faili DEAŞ/  Horasan teröristlerinin ölmesini mi yoksa yakalanarak adalet karşısına mı  çıkarılmasını istediği sorusunu Psaki, "Biden'ın dünkü konuşmasında açıkça bu  teröristlerin bu dünyada yaşamasını istemediğini söylediğini düşünüyorum."  şeklinde yanıtladı.
 
Psaki, 31 Ağustos sonrası Afganistan'da diplomatik varlıklarını  sürdürme planları olmadığını da sözlerine ekledi.

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