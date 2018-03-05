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ABD rahat durmuyor! Şimdi de Karadeniz'de...

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 12:15

Son yıllarda PKK ve türevlerine açıkça yardım eden ABD'den geçtiğimiz günlerde yeni bir hamle geldi. Türkiye'nin uyarılarına rağmen terörist gruplara yardımlarını kesmeyen ABD, Karadeniz'de askeri varlık göstermek suretiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni esnetmeye veya zorlamaya yönelik alışıldık tavırlarını da sürdürüyor.


Uluslararası güvenlik stratejileri uzmanı Dr. Fatih Erbaş, ABD'nin Karadeniz'deki hamlesini AA'ya değerlendirdi...

Son dönemde güney sınırımızda terör gruplarını açıkça silahlandırmaktan çekinmeyen ve bu konuda Türkiye’nin delillerle desteklenmiş itirazlarını ve taleplerini göz ardı eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), henüz bu sorunlar devam ederken, arada bir yaptığı gibi yine Karadeniz’de askeri varlık göstermek suretiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni esnetmeye veya zorlamaya yönelik alışıldık tavırlarını sürdürüyor.

ABD’nin Akdeniz’de görevli 6. filosunun web sitesinde duyurulduğuna  göre, önce 16 Şubat 2018 tarihinde ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı USS  Ross (DDG 71) muhribi, bilahare yine Arleigh Burke sınıfı USS Carney (DDG 64)  Karadeniz’e girdi. İki geminin de giriş amacı ABD donanması tarafından aynı  şekilde ifade edildi: “ABD’nin bölgede operasyonel varlığını sürdürmek, deniz  güvenlik harekatı icra etmek, bölgesel deniz istikrarını artırmak ve NATO  müttefikleri ve ortakları arasındaki operasyonel hazırlık kapasitesini  güçlendirmek.”

ABD’nin bu faaliyeti karşısında Rusya’nın hamlesi gecikmedi: Rusya bir  firkateyn ve iki devriye botunu Karadeniz’e çıkardı.

Karadeniz deniz alanında dengeler 1936 tarihli Montrö Boğazlar  Sözleşmesi ile sağlanıyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi harp ve ticaret gemilerinin  Türk boğazlarından geçişini ve Karadeniz’de kalışını düzenliyor. Bu düzenlemenin  kapsamına, Karadeniz’e kıyıdaş olan ve olmayan devletler dahil.

Soğuk Savaş döneminde Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye ve Batı  dünyası açısından Sovyetler Birliği’nin aşındırıcı gayretlerine karşı korunan bir  sözleşme hüviyetindeydi. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Montrö Boğazlar  Sözleşmesi’nin anlamı ve önemi farklılaştı. Sovyetler Birliği’nin dağılıp Rusya  kontrolündeki devletlerin birer birer Batı güdümüne girmesiyle birlikte  Karadeniz’deki dengeler de değişti. Bu defa ABD başta olmak üzere Batılı  devletler Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sınırlarını zorlamaya başladılar. Öyle  ki, Türkiye’de 1999 Ağustos’unda meydana gelen deprem nedeniyle Marmara denizine  hastane gemisi gönderen ABD, bu gemiyi Karadeniz’e çıkarmak niyetini ortaya  koyarak o kötü durumda dahi Montrö Sözleşmesi’ni esnetmeye gayret etmişti.  ABD’nin bu manevrası Türkiye tarafından tespit edilerek hastane gemisinin  Karadeniz’e çıkışı engellenmişti.

Doğal sürece ilave olarak, bölgedeki renkli devrimler, Ukrayna ve  Gürcistan’da meydana gelen olaylar, Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği ve  NATO üyesi olmaları, Karadeniz’in yapısını derinden etkiledi. Bunların sonucu  olarak, ABD Karadeniz’de gemi bulundurmaya, bulundurduğu gemilerini yasal süresi  içinde Karadeniz’den çıkarmamaya, sözleşmenin gerektirdiğinden fazla tonajda  gemiyi Karadeniz’e çıkarmaya gayret etti. ABD’nin bu gayretleri her seferinde  Türkiye Cumhuriyeti tarafından engellendi. Her seferinde ABD’ye uluslararası  hukuk hatırlatıldı. Ancak ABD bulduğu her fırsatta Karadeniz’deki dengeleri kendi  lehine değiştirmek adına gayretlerinden vazgeçmedi.

ABD’nin Karadeniz’de bulunma amacı “bölgede deniz güvenliğini  sağlamak” olarak ilan edilirken, Türkiye ve Karadeniz kıyıdaşı ülkeler  Karadeniz’de güvenliğin kendileri tarafından sağlandığını delilleriyle birlikte  Batılı “dostlarına” gösterdiler. Buna ilave olarak, Karadeniz’e kıyıdaş devletler  Türkiye’nin öncülüğünde Karadeniz’de önce kriz yönetimi ve insani yardım için  “Blackseafor” Harekatını ve bilahare deniz güvenliğini temin için “Karadeniz  Uyumu Harekatı”nı başlattılar. Bu faaliyetlerin başlaması ve başarıya ulaşması da  ABD’yi Karadeniz’e müdahale arzusundan vazgeçiremedi. Hâlihazırda Türkiye ve  Rusya, Karadeniz’de ABD varlığını görmekten duydukları rahatsızlığı her fırsatta  ifade ediyorlar.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye açısından önemi şuradadır: Bu  sözleşmeyle Türk boğazlarından geçecek yabancı harp gemilerinin sayısı, tipi ve  tonajı sınırlanmıştır. Burada esas olarak Türkiye’nin güvenliği dikkate  alınmıştır.

Sözleşme Karadeniz’e kıyıdaş devletlere kolaylıklar sağlamaktadır. Bu  devletler Karadeniz’de harp gemisi bulundurup inşa edebilirler. Ancak yine de  harp gemilerini boğazlardan geçirirken belli bir süre önce haber vermek  zorundadırlar. Boğazlardan aynı anda geçen gemilerin toplam tonajı en fazla 15  bin ton, adedi ise en fazla dokuz olabilir. Kıyıdaş devletlerin denizaltıları da  ancak Türkiye’ye haber verilerek, gündüz ve su üzerinden geçiş yapabilir.

Montrö’deki önemli hususlardan biri de Karadeniz’e kıyıdaş olmayan  devletlerin gemilerine getirilen kısıtlamalar. Sözleşme bu gemilerin sayısını,  tonajını ve tipini sınırlıyor. Buna göre, Karadeniz’de kıyısı olmayan devletler  Karadeniz’de en fazla 45 bin ton gemi bulundurabilir. Tek bir devlet ise en fazla  bu 45 bin tonun üçte ikisi kadar kuvvet bulundurabilir. ABD’nin Arleigh Burke  sınıfı muhriplerinin her biri 8 bin 900 ton civarında. Dolayısıyla Bu iki ABD  muhribinin Karadeniz’de bulunması yasal sınırlar bakımından bir sıkıntı  oluşturmamakla birlikte, ihtiyaçlar bakımından hiç bir anlam taşımıyor.  Karadeniz’deki gereksiz ABD varlığı Türkiye ve Rusya’yı rahatsız ediyor.

ABD başta olmak üzere Batılı devletler Karadeniz’de herhangi bir  kısıtlama olmasını istemiyorlar. Bu nedenle her fırsatta Karadeniz’de geçerli  olan Montrö kısıtlamalarını aşındırmaya çalışıyorlar. ABD, dünyanın her denizinde  yaptığı gibi, Karadeniz’de de istediği süre boyunca istediği miktarda kuvvetle  bulunma arzusunda. Türkiye ise her seferinde, Karadeniz’de bir güvenlik sorunu  bulunmadığını, başta Türkiye ve onun Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik unsurları  ve buna ilave olarak Türkiye önderliğinde Karadeniz’de oluşturulmuş Blackseafor  ve Karadeniz Uyumu Harekatı gibi yapıların bölgenin güvenliğini sağladığını  ABD’ye açıkça ifade ediyor. Karadeniz’in kendi kontrolü dışında kalmasını kabul  edemeyen ABD ise bu durumla yetinmek istemiyor.

Görünen o ki, daha uzunca bir dönem, ABD Karadeniz’de arzu ettiği  şartların sağlanmasını temin için hareketlerini tanzim etmeye çalışırken, Türkiye  ve Rusya da ABD’nin bu uygulamalarının gereksizliğini anlatma ve bunlara engel  olma yolunda gayret içinde olacaklar. Karadeniz’deki mevcut güvenlik durumu, ABD  gemilerinin Karadeniz’de bulunmasını gerektirmiyor. ABD donanmasının  Karadeniz’deki varlığı, ortamın güvenliğini bozmaktan başka anlam taşımıyor.

Uluslararası güvenlik stratejileri uzmanı Dr. Fatih Erbaş 1986-2014 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve NATO Güney Kanadı Komutanlığı’nda farklı birlik ve karargâh görevlerinde bulundu; Harp Akademileri Komutanlığı ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı.

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