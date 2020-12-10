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ABD Orta Doğu'da ikinci kez nükleer bombardıman uçağını uçurdu

DHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 20:10 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 20:10

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.


CENTCOM'dan yapılan açıklamada, uçuşun, ABD'nin bölgesel askeri  ortaklarına bağlılığını gösterdiği kaydedildi.
 
Açıklamada, uçuşla ilgili ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı  Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman  uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa  sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve  yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir." dedi.
 
McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın  saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde  hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir  savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." ifadelerini  kullandı.
 
ABD, geçen haftalarda da Orta Doğu üzerinden benzer bir uçuş icra  etmişti.

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ABD bombardıman nükleer Orta Doğu
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