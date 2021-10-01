01 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.406 1.04 EURO 10,3030 -0.04
USD 8,8850 -0.03 ALTIN 501,990 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD ordusunda 2020'de 580 asker intihar etti

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 0:57 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 0:57

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.


Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu  yayımladı.
 
Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında  önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı  belirtildi.
 
Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre  yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki  intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.
 
Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin  intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar  oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat  çekildi.
 
Rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin,  "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar  oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer  verdi.

ETİKETLER

ABD intihar Pentagon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.