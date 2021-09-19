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ABD ordusu ve istihbaratı Kabil'deki saldırıda birbirini suçladı

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 1:08 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 1:08

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki saldırıyı alınan acil istihbarat üzerine gerçekleştirdiklerini iddia ederken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise saldırıdan hemen önce saldırı alanında sivillerin bulunduğu konusunda orduyu uyardıklarını ileri sürdü.


McKenzie'nin, 17 Eylül Cuma günü kameraların karşısına geçip 29  Ağustos'ta Kabil'de düzenledikleri saldırıda bir yardım kuruluşu çalışanının  aracını hedef aldıklarını, 7'si çocuk olmak üzere 10 masum sivilin öldürüldüğünü  açıklarken istihbaratı üstü kapalı eleştirmesi ordu ile istihbaratın arasını  açtı.
 
CNN'e konuşan CIA'ya yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca  Hellfire füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda  uyarıldığını ileri sürdü.
 
CIA'nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu  acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri  dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.
 
İstihbarat kaynaklarından CNN'e bu bilginin sızması dikkatleri  McKenzie'nin açıklamalarına çekti.
 
McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve  bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan  patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi  verildiğini ifade etmişti.
 
Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı  istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla  tekrar eden parçanın ise DEAŞ-H terör örgütünün beyaz bir Toyota Corolla araç  kullanacağı olduğunu dile getirmişti.
 
McKenzie'nin bu açıklamalarından sonra CIA kaynaklarından orduyu  uyardıklarına dair bilgi sızmasının, ordu ile istihbarat arasında bu saldırı  konusunda bir gerilim olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

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ABD istihbarat Kabil
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