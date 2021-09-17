17 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1370 0.77
USD 8,6320 1.25 ALTIN 486,200 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD ordusu itiraf etti: 10 sivili öldürdük

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 22:26 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 22:26

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek saldırıdan dolayı özür diledi.


McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği  hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın  toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda  7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının  hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD  güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.
 
McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı  dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik  tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan  olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

ETİKETLER

ABD Kabil Havalimanı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.