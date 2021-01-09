09 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 1.21 EURO 9,0350 0.14
USD 7,3860 0.52 ALTIN 438,510 -2.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine bombalı saldırı

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 0:05

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.


Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısındaki Yusufiye bölgesinde ABD  öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon  konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırının gerçekleştiğini söyledi.
 
Patlamanın kimliği belirsiz kişilerce konvoy güzergahında yol kenarına  yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden  Cabiri, olayda herhangi bir zarar olmadığını belirtti.
 
Cabiri ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlayıcı  yerleştiren faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin patlamanın yaşandığı  bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
 
Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
 
Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon  güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.
 
ABD Irak'ta yapılan saldırılardan İran'la bağlantılı grupları sorumlu  tutuyor.
 
Irak Hizbullah Tugayları da dahil olmak üzere silahlı Şii gruplar,  Irak’taki yabancı güçlerin, parlamentonun kararına uygun olarak, geri  çekilmedikleri taktirde bütün yabancı askeri unsurları hedef almakla tehdit  etmişti.
 
Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri  varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.
 
3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü  Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi  el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısıyla  öldürmesi üzerine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek  için harekete geçmişti.
 

ETİKETLER

Irak Bağdat koalisyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.