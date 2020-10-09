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ABD onayı verdi! O ülkeye F-35 ve güdümlü füze satıyor

AA |  09 Ekim 2020 Cuma - 18:14 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 18:14

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya 12 milyar 500 milyon dolar değerinde F-35 uçağıyla ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.


ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada,  "Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'ya tahmini maliyeti 12,5 milyar dolar olan F-35  uçakları, havadan havaya füze ve havadan karaya güdümlü mühimmat ile ilgili  ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.
 
Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada,  satış paketinde 64 "F-35A" tipi uçak, 66 yedek motor ve F-35 uçaklarında  kullanılan çeşitli kalibre ve kabiliyetlere sahip 1000'den fazla füzenin dahil  olduğu kaydedildi.
 
Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi  açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.
 
ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi  durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin  içeriği için görüşmelere başlıyor.
 
Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor.  Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.
 

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ABD F-35 ekipman
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