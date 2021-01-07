ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak dün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump destekçileri seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne oldu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD yaşanan olay sonrası gözler dolara çevrildi. Peki, ABD olayları doları nasıl etkiler? Dolar düşer mi, yükselir mi?

ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Polis biber gazı ve ses bombaları kullanırken Kongre binasına giren göstericilerden biri, vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın göstericiyle birlikte, toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. Peki, ABD olayları doları nasıl etkiler? Dolar düşer mi, yükselir mi?

ABD olayları doları nasıl etkiler?

ABD yaşanan olaylar sonrası dolar kurunun vereceği tepki merak edilirken, ekonomist Prof. Dr. Emre Aklin ABD’de yaşananlar sonrası dolar kurunda olabilecek senaryoyu bloğunda kaleme aldı.

Aklin, Dün yaşananlar hafızalarımıza yeni bir Amerikan Tecrübesi olarak kazınacak. Sabaha karşı gelen mesajları görünce, hem şaşırdım hem güldüm. Herkes Doları soruyordu çünkü. "Merak etmeyin her şey normale döner" diye cevap yazdım herkese. Öyle de olacak.’’ sözleriyle başladığı yazısındaki satır araları:

Türkiye'de de piyasaların yönü değişmeyecek. Bandı biraz geriye sararsak: Ekonomi Yönetimindeki değişiklikten sonra Dolara karşı talebin yavaşladığı ancak, henüz tam olarak durmadığı gözüküyor. Dolar/TL gevşediği zaman kurumlar, yükselmeye başladığı zaman da bireyler alıyor. Yani bir taraf borcunu ve ödemesini düşük maliyetle kapatmaya çalışırken, diğer taraf "galiba tekrar yükseliyor" korkusuyla koşa koşa döviz alıyor.

Diğer taraftan ülkeye ciddi bir yabancı sermaye girişi olmadığı gibi, ihracatın tüm çabasına rağmen dış ticaret açığı ve cari açık da giderek büyüyor. Türkiye'de cari açık ve büyüme arasında bir yapısallık var ve bir türlü çözülemiyor.

Hal böyleyken kaynak sıkıntısı çekilen Türkiye'de piyasa ekonomisine ters düşecek şekilde kaynak maliyetleri zorla düşürülmeye çalışıldığı için, bugün faizleri yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bugüne kadar "piyasa ne isterse istesin biz kafamızdaki doğruyu uygularız" diyen bir yaklaşımın yerine, piyasanın suyuna giden bir yaklaşımın geldiği de aşikar.

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Suudi Arabistan ve Katar arasındaki buzların erimesi, Türkiye ve İsrail arasındaki buzların da erimesine fayda sağlarsa, o zaman Dolar/TL'de yeni bir gerileme başlayabilir diye düşünüyorum.

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Özetle, TL'de istikrarı sağlamak, enflasyonu düşürmek ve faizleri makul seviyelere indirmek dış politika ve iç politikada yeni bir tasarımın ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşecek. Ekonomi Yönetiminin elindeki enstrümanlarla arzu edilen sonucu yaratmak mümkün gözükmüyor desem yanlış olmaz.

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