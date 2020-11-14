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ABD'nin yeni savunma bakanından flaş 'savaş' açıklaması

AA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 19:41 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 19:41

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Twitter hesabından görevine son  verdiği Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine atanan Miller, bakanlık çalışanlarına  bir yazı gönderdi.
 
Miller, yazıda El Kaide ile savaşın halen devam ettiğini belirterek,  "Geleceğe hazırlanırken, El Kaide'nin 2001'de kıyılarımıza getirdiği savaşı  bitirmeye kararlıyız. Bu savaş bitmedi." ifadelerini paylaştı.
 
El Kaide'yi ve ortaklarını yenmenin eşiğine geldiklerini kaydeden  Miller, "Ancak savaşın sonunu görememe konusunda geçmişteki stratejik hatamızdan  kaçınmalıyız. Gerçekten bu mücadele uzun sürdü." ifadelerini kullandı.
 
Miller, "Bizler sürekli bir savaş halkı değiliz, bu, savunduğumuz ve  atalarımızın uğruna savaştığı her şeyin karşıtı. Tüm savaşlar bitmeli."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Savaşları bitirmenin uzlaşma ve ortaklık gerektirdiğine işaret eden  Miller, “Zorluklarla karşılaştık, elimizden geleni yaptık. Şimdi eve dönme  zamanı." ifadelerini kullandı.
 
ABD askerlerinin Afganistan çekilmesi tartışması
 
Miller’in çalışanlarına gönderdiği yazıdaki ifadeleri, e Trump’ın  başkanlığı devretmeden  Afganistan’dan askerleri hızla geri çekmeyi  zorlayabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.
 
Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında ABD askerlerinin içinde  bulunduğu savaşları bitirme sözü vererek başta Afganistan olmak üzere çatışma  bölgelerindeki birlikleri geri çekeceği vaadinde bulunmuştu.
 
ABD başkanı seçilmesinin ardından Trump, 2017’de Taliban ile  müzakereleri gündeme getirmiş ve iki tarafın temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış  görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya gelmişti.
 
Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da  taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıklamış, ancak aynı günlerde Kabil'de  yaşanan saldırıda bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı ertelemişti.
 
ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler,  "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 22 Şubat  2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması  imzalanmıştı.
 
Anlaşmaya göre Taliban, El Kaide’ye barınak sağlamaktan vazgeçmeyi  kabul ederken, ABD askerlerinin de ülkeden tamamen çekilmesi şartı koşuluyordu.
 
Geçen ay Twitter hesabından askerlerin Noel’e kadar evlerine dönmesini  beklediğini kaydeden Trump'ın, Afganistan'dan askerlerin geri çekilme sürecinin  yavaş ilerlemesinden memnun olmadığı ifade ediliyordu.

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