24 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.314 -0.73 EURO 9,3420 0.04
USD 7,8870 -0.01 ALTIN 466,310 1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'nin yeni başkanı Biden'den sürpriz! İlk kadın olacak...

24 Kasım 2020 Salı - 0:11 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 0:11

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.


ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.
 
Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.
 
 

ETİKETLER

ABD Biden Janet Yellen ABD Merkez Bankası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.