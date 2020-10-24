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ABD'nin vize kararına Bakan Soylu'dan sert tepki

24 Ekim 2020 Cumartesi - 11:55 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 11:55

İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçiliğinin uyarısına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçiliğinin uyarısına sert sözlerle tepki göstererek, "ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
 
Bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur.
 
(ABD Büyükelçiliğinin uyarısı) Elbetteki istihbari bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir.
 
3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak.
 

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