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ABD'nin uzaya gönderdiği uydu kayboldu!

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 23:09 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 23:09

ABD hükümeti adına, "Zuma" kod adlı uyduyu Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatan SpaceX firması, roketin iyi bir performans gösterdiğini bildirdi.


SpaceX yöneticisi Gwynne Shotwell, açıklanmayan bir devlet kuruluşu  adına, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Zuma" kod adlı uydunun kaybolduğu  iddialarını değerlendirdi.
 
Falcon 9 roketinin her şeyi doğru yaptığını ve iyi bir performans  sergilediğini belirten Shotwell, bunun aksinin düşünülemeyeceğini ifade etti.
 
Zuma uydusunu inşa eden Northrop Grumman şirketi ise gizli misyonlar  hakkında yorum yapamayacağını duyurdu. Şirket, uydunun fırlatılmasında en uygun  fiyatlı ve en az risk içeren firma olduğu SpaceX'i seçtiklerini açıklamıştı.
 
Wall Street Journal, kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde,  SpaceX'in pazar günü ABD adına  ve amacı saklanan "Zuma" adlı bir casus uydu  fırlattığını bildirmişti. Haberde, uydunun planlandığı gibi monte edildiği Falcon  9'dan ayrılmayı başaramayarak yörüngeye ulaşmadığı ve atmosfere geri düştüğünün  tahmin edildiği belirtilmişti.
 
Zuma, SpaceX'in ABD hükümeti için üstlendiği üçüncü gizli misyondu.
 
  
 

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ABD Zuma Falcon 9
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