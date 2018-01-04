ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,4 milyon varil (yüzde 1,7) azalarak 424,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 5,1 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,6 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 663,7 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları ise 4,8 milyon varil (yüzde 2,1) artarak 233,2 milyon varile yükseldi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 2,2 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,6 milyon varil yükselmişti.

- Ham petrol üretimi arttı

Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre günlük ortalama 28 bin varil artarak, 9,78 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ihracatı da söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 265 bin varil artışla 1,47 milyon varile çıktı. Aynı dönemde ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 27 bin varil azalarak 7,97 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında yükseliş devam etti.