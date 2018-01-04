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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

04 Ocak 2018 Perşembe - 20:52 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 20:54

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,4 milyon varil azaldı.


ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 7,4 milyon varil (yüzde 1,7) azalarak 424,5 milyon varile  gerilediğini açıkladı. 
 
Piyasa beklentisi stokların 5,1 milyon varil azalması yönündeydi. Bir  önceki hafta ham petrol stokları 4,6 milyon varil düşüş kaydetmişti. 
 
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları ise geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 663,7 milyon  varile geriledi. 
 
ABD'nin haftalık benzin stokları ise 4,8 milyon varil (yüzde 2,1)  artarak 233,2 milyon varile yükseldi. 
 
Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 2,2 milyon varil artış  olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,6 milyon varil  yükselmişti. 
 
- Ham petrol üretimi arttı
 
Bu dönemde ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 28 bin varil artarak, 9,78 milyon varile yükseldi.
 
Ülkenin ham petrol ihracatı da söz konusu haftada bir önceki haftaya  kıyasla günlük ortalama 265 bin varil artışla 1,47 milyon varile çıktı. Aynı  dönemde ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 27 bin varil azalarak 7,97 milyon  varile geriledi. 
 
ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada  petrol fiyatlarında yükseliş devam etti.
 
Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 68,05 dolara, ABD'nin Batı  Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 62,09 dolara kadar yükseldi.

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ABD ham petrol stokları
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