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ABD'nin skandal S-400 kararı sonrası Rusya'dan ilk açıklama...

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 21:52 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:10

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin  Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye  yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka  tezahürüdür." dedi. 
 
Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı  düzenledi.
 
ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden  Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı  kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş  birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan  ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.
 
ABD'nin yaptırım kararı
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı  yaptırımlar uygulama kararı aldı.
 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek, "ABD'yi  (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim  yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.
 
 
 
 

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